Минцифры собирается научить 6 млн украинцев цифровым навыкам за 3 года

В Украине стартует неделя Европейской цифровой грамотности, целью которой является повышение уровня осведомленности о цифровом образовании.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, на сегодняшний день 53% украинцев находятся ниже отметки "базовый уровень" в навыках с цифровой грамотности. 15,1% украинцев не владеют ими, а низкий уровень навыков имеют 37,9% граждан.

"Строя цифровое государство и внедряя новые онлайн-услуги, мы работаем над доступностью и понятностью этих услуг каждому украинцу. Цифровые навыки увеличивают возможности в развитии и карьере. Они позволяют работать с любого уголка мира, комфортно получать государственные сервисы за пару кликов, безопасно пользоваться соцсетями, учиться и масштабировать свой бизнес", - написал вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Фейсбуке.

Минцифры внедряет комплексную национальную политику развития цифровой компетентности граждан. В 2019 году цифровая грамотность граждан впервые официально стала приоритетом государственного проекта "Дия.Цифровое образование". Одна из основных целей Минцифры - научить 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года.

Чтобы научить украинцев цифровой грамотности, в феврале 2020 Минцифры запустило национальную онлайн-платформу по цифровой грамотности "Дия.Цифровое образование". Ее отличает инновационный формат обучения цифровым навыкам - образовательные сериалы. За год представлено более 50 образовательных сериалов. А также запущен первый национальный тест на цифровую грамотность Цифрограм.

За год платформу "Дия.Цифровое образование" посетили почти 2 млн украинцев, из них - почти 500 тысяч зарегистрировались на обучение. Также Минцифры строит сеть с 2 тысячи офлайн-хабов цифрового образования по всей Украине. Еще 4 тысячи хабов в процессе присоединения к сети.

На этой неделе команда Минцифры проводит All Digital Week - ежегодную информационную кампанию, посвященную развитию цифровых навыков граждан. В 2021 году All Digital Week впервые проводится в Украине на государственном уровне вместе с партнерами и оргкомитетом. Больше о событии All Digital Week, вебинарах и онлайн-конференции можно узнать по ссылке: https://cutt.ly/Pxhy6tF

