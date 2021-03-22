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Зеленский обсудил с президентом ЕБРР Рено-Бассо инвестиционный климат в Украине

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Зеленский обсудил с президентом ЕБРР Рено-Бассо инвестиционный климат в Украине
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.

"С радостью приветствуем Одиль Рено-Бассо с ее первым визитом в Украину. У нас была конструктивная и теплая встреча. ЕБРР - крупнейший инвестор в Украине. Мы рады работать над реформированием страны, улучшая энергоэффективность и инвестиционный климат", - отметил Зеленский.

Напоминаем, президенткой ЕБРР Рено-Бассо 22 и 23 марта находится с визитом в Украине.

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Зеленский обсудил с президентом ЕБРР Рено-Бассо инвестиционный климат в Украине 01

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    А чого не подають в новині, що пані Одиль Рено-Бассо запитувала "А де гроші ****??? Які вкладались в Україну в минулі роки?"
  • Герхард
    Нет в Украине инвестиционного климата.

    Если у кого-то есть сомнения в этом, всегда могут проконсультироваться с МВФ.
  • Nataliia Radchenko
    Сказать нечего - значит обсуждал на своем английском
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