Для выработки коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать 30 млн человек, - эксперт Минздрава Литовка

Для выработки коллективного иммунитета от коронавируса у украинцев нужно сделать прививку 70% населения страны, то есть почти 30 млн человек.

Об этом в программе "5 вопросов на злобу дня" телеканала "Дом" рассказал руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Украины Сергей Литовка, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если население будет способствовать действиям Министерства здравоохранения, то кампанию по вакцинации можно будет провести за год.

"Кампанию по вакцинации можно провести за один год. Но для этого должна быть готовность населения. Не должно быть отказов, и население должно способствовать действиям Минздрава, прививочных бригад. Минздрав ставит перед собой цель привить минимум 50% населения. И мы надеемся, что достигнем этого", - подчеркнул он.

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Руководитель экспертной группы объяснил, почему в Украине низкие темпы COVID-вакцинации. По его словам, это связано с несколькими причинами.

"Первое - это то, что у нас пришла только первая партия в 500 тыс. доз. Второе - готовность населения к иммунизации. К сожалению, у нас огромное количество отказов и очень разветвленная система антивакцинальной кампании. Видим много дезинформации о том, что мы получили некачественную вакцину, что она якобы опасна, мол многие отказываются. Это, к сожалению, мешает качественному проведению кампании", - отметил Литовка.

Иммунизация в стране только началась и набирает обороты, отметил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава. Сейчас проведение прививок планируют таким образом, чтобы не перегрузить медицинскую систему, и чтобы вовремя получать отзывы о неблагоприятных событиях, которые могут возникать.

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