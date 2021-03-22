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От COVID-19 в январе умерло в 2,6 раз больше человек, чем от гриппа и пневмонии вместе взятых, - статистика

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От COVID-19 в январе умерло в 2,6 раз больше человек, чем от гриппа и пневмонии вместе взятых, - статистика
Смертность от коронавируса в январе 2021 года значительно превысила смертность от гриппа и пневмонии.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Госстатом, информирует Цензор.НЕТ.

От COVID-19 в январе умерло 3 922 украинцев, а традиционные для этого времени года грипп и пневмония унесли жизни 1 499 человек.

Всего в первом месяце 2021 года в Украине умерло 57 721 человек.

По данным Госстата, за январь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 539 человек, среди них от туберкулеза скончались 247, а от СПИДа 191 человек.

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Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 6 063 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 37 618 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 26 360 человек.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 2 220 человек.

Кроме того, 2 526 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 318 граждан, утопление 64, гибель на пожаре - 155, случайное отравление (кроме алкоголя) - 175, отравление алкоголем - 219, самоубийства - 433, умышленные убийства - 143.

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Автор: Ольга Лузан

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  • Омерзительный
    Фуйня следующая: у кого-то проходит без осложнений, а кто-то еле выкарапкивается. Ну а кто-то умирает. Мерить всех по одному человеку - архиузколобо. У меня родители переболели. Отец даже не заметил болячки (пару дней температура около 37,5), а мать еле выжила. Вот тебе и бараноковид...
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    У меня племянница, студентка, в Одессе, позавчера позвонила папе. Смеясь, сказала- она больна барановирусом. То есть: у неё температура 37,4. Тест ПЦР- барановирус положительный. Я с ней вчера общался, хотел ободрить. Не вышло! Молодца, девка! Это она меня ободрила, убедив, что ей- плевать! Сегодня- уже 36,9 температура, как её папа сказал. Отсюда- вопрос: а шо за фуйня такая??? Какой бараноковид???
  • Степан Бандера f8871473
    Найголовніще ковід .а то що серцевосудинні забрали майже 70 тисяч українців то пустий пшик...
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