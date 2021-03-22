Украина должна сохранить экспортную пошлину на лом, чтобы достичь декарбонизации, - "слуга народа" Кисилевский

Сохранение экспортной пошлины на металлолом будет способствовать привлечению инвестиций в модернизацию отечественных металлургических предприятий для снижения ими выбросов СО2.

Об этом говорится в статье народного депутата (фракция Слуга народа) заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп отмечает, что Евросоюз, согласно принятому плану снижения выбросов СО2 European Green Deal, вскоре начнет накладывать на европейских металлургов обязательства перейти к более экологичного производства стали. По прогнозам экспертов, в результате этого уже скоро начнет резко расти глобальный спрос на металлолом с одновременным протекционизмом по отношению к собственному сырью, ведь лом - это критически необходимое сырье для метзаводов. На фоне такой ситуации в мире выглядит крайне необходимым продлить действие пошлины на экспорт металлолома и в Украине, чтобы отечественные металлурги не столкнулись с дефицитом сырья.

"И действительно, уже можно наблюдать эти тенденции: в конце прошлого года европейское стальное лобби Eurofer призвал Еврокомиссию ввести ограничения на экспорт металлолома. А в Великобритании сделали радикальное заявление: владелец местных металлургических заводов Санжей Хупта призвал правительство страны вообще запретить вывоз лома, чтобы металлурги могли декарбонизироваться", - подчеркивает Кисилевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление пошлины на экспорт металлолома позволит нам сохранить европейский экологический курс, – нардеп

"Именно для предотвращения кризисных явлений в отечественном ГМК Верховная Рада 4,5 года назад ввела пошлину на экспорт лома. Это дало положительный эффект, однако не сразу: дефицит лома сократился с 20% до 11% в первый год действия пошлины, а по завершении прошлого года он был фактически преодолен ", - отмечает замглавы комитета.

Кроме того, Украине намного выгоднее перерабатывать лом на собственных метпредприятиях в продукцию с добавленной стоимостью, чем экспортировать сырье, подчеркивают журналисты. Ведь 1 тонна экспортируемого лома дает государству 1914 грн, тогда как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит 8200 грн бюджетам всех уровней в виде налогов.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что продолжение действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллионы гривен налогов.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет. Народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер подчеркнула, что продолжение действия пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная Рада как можно быстрее должна принять этот законопроект.