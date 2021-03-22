Представитель РФ в ТКГ Козак предложил политическим советникам "нормандского формата" прямые переговоры между Украиной и ОРДЛО, мы на такое не пойдем, - Арестович

Новые предложения заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака относительно мирного урегулирования на Донбассе направлены на то, чтобы посадить Украину за стол переговоров с оккупантами ОРЛДО.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Там (в письме Дмитрия Козака политическим советникам "Нормандской четверки". - Ред.) ничего такого сенсационного нет. Россия проводит ту же политику, как и в 2014 году. Все эти "жонглирования словами", то, что настаивают на собственной правоте, обвинения в адрес Украины, что она что-то не выполняет. Все это делается для одного: чтобы Украина вступила в прямые переговоры с "квазигосударственными образованиями", которые по недоразумению называются "ДНР" и "ЛНР". Мы на это не пойдем, о чем последовательно сообщаем", - сообщил Арестович.

Он добавил, что слова Козака о том, что Украина не предоставила предложений на уровне политических советников "нормандского формата" по "кластерам" (шагам по выходу из конфликта. - Ред.), не соответствуют действительности.

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"Это обман. Как только трек по кластерам получился удачным, как только произошел прогресс на уровне политических советников "нормандского формата" Российская Федерация, во-первых, сразу усилила уровень насилия на Донбассе, во-вторых, она начала медийную кампанию в отношении Украины, что Украина якобы провоцирует, хочет войны и не выполняет Минские соглашения. Но мы видим, кто на самом деле не хочет прекращения насилия на Донбассе. Потому что Украина сразу после заседания политических советников "нормандского формата" (18 марта. - Ред.) предложила на следующий день провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Россия отказалась", - резюмировал Арестович.

Напомним, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки" потребовал запретить украинским военным открывать ответный огонь на Донбассе без разрешения от Минобороны.