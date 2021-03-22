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Рада может рассмотреть отмену перехода на летнее время не раньше 31 марта, - Разумков

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Рада может рассмотреть отмену перехода на летнее время не раньше 31 марта, - Разумков
Законопроект, предусматривающий отмену перехода на летнее время, Верховная Рада может рассмотреть не ранее 31 марта.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Эти изменения могут произойти, если будут приняты соответствующие законы. В минувшую пятницу (19 марта - ред.) такой законопроект был рассмотрен в Верховной Раде. Он не был поддержан народными депутатами, а был отправлен на повторное второе чтение.

Если не ошибаюсь, дается десять дней для подготовки на повторное второе чтение, плюс - день в комитете, это - 31 марта. Только в эти сроки мы сможем рассмотреть этот законопроект ", - сказал Разумков.

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Председатель Верховной Рады добавил, что с коллегами из Европарламента этот вопрос он не обсуждал.

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Вы ,настолько неумелы, шо лучше не трогайте то время . Бо и тут устроите бардак 😀😀😀
  • Zelya Vsyo
    Зебилы, а вы 28 марта время переведите, а 1 апреля назад. Как раз подходящий день дурака.
  • Serg Koshserg
    Завтра в Киеве заход солнца в 18:12 по зимнему времени а если бы оставили летнее время и не переходили на зимнее то заход был бы в 19:12,
    Нахрен нужно то зимнее время
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