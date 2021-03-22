Ресурсов Пенсионного фонда хватит для выплаты пенсий и их запланированных повышений, - советник министра соцполитики Шамбир

Несмотря на карантин, ресурсов Пенсионного фонда достаточно для того, чтобы выполнить все программы по повышению и выплате пенсий в этом году.

Об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" заявил советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает Цензор.НЕТ.

Он признал, что карантин повлиял на отчисления в Пенсионный фонд. Тем не менее, тенденции января-февраля позитивные.

"То, что мы видим за первые два месяца этого года, - ожидаемый результат. Как вы помните, в январе был довольно жесткий локдаун, была остановка многих сфер экономики. Но, тем не менее, мы получили поступлений больше, чем в январе прошлого года, когда еще не было карантина. Это можно считать позитивным результатом. Нормальные поступления и в феврале", - сказал советник министра.

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Николай Шамбир ожидает, что ресурсов бюджета Пенсионного фонда "достаточно для того, чтобы выполнить все программы по повышению и выплате пенсий в этом году".