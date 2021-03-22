Ермак: Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта

Случившееся возле ОП 20 марта не является мирным протестом, участники акции изначально были настроены на провокацию конфликта.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, является абсолютно недопустимым для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - сказал Ермак на онлайн-встрече с послами стран G7 и Европейского Союза в Украине.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.