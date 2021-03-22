Ермак: Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, является абсолютно недопустимым для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - сказал Ермак на онлайн-встрече с послами стран G7 и Европейского Союза в Украине.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.