Венецианская комиссия оценила законопроект о реформировании Конституционного Суда Украины

Венецианская комиссия положительно оценивает положения проекта закона Украины о конституционной процедуре, которая должна обеспечить прогресс в процессе реформирования Конституционного Суда.

Об этом говорится в обнародован 22 марта заключениях Венецианской комиссии по проекту закона № 4533 "О конституционной процедуре" и альтернативному законопроекту № 4533-1 "О процедуре рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного Суда Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Венецианская комиссия приветствует тот факт, что Президент Зеленский отозвал проект закона № 4288, который предусматривал прекращение полномочий всех судей Конституционного Суда. Венецианская комиссия также приветствует рассмотрение парламентом проекта закона № 4533 "О конституционной процедуре", который учитывает многие рекомендации комиссии в ее срочных выводах по реформированию Конституционного Суда ", - говорится в документе.

Как отмечается, законопроект 4533 содержит много прогрессивных положений, которые существенно изменяют действующий порядок осуществления конституционных процедур.

Главные новшества касаются подачи конституционных жалоб, публичности и открытости конституционного производства, порядка распределения дел, доступа к материалам дел, дисциплинарной ответственности судей и организации внутренней деятельности КС.

"Эти изменения приветствуются", - заявили в Венецианской комиссии.

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В то же время, как отмечается в выводах, законопроект 4533 имеет ряд недостатков. Важнейшим среди них эксперты Комиссии называют отсутствие положений о новой системе конкурентного отбора судей КС, которая бы включала международную компоненту, что рекомендовалось в предыдущих срочных выводах.

Среди основных рекомендаций улучшения законопроекту 4533 о конституционной процедуре Венецианская комиссия предлагает следующие:

- Конституционная жалоба, по которой суд признал неконституционными законодательные положения, должна отправляться в Большую Палату только при условии наличия на это запросов президента или парламента.

- Касательно открытия дисциплинарных процедур, то полномочия на это должны быть переданы от исполнительной власти к НАПК.

- С целью повышения эффективности дисциплинарной системы соответствующие санкции за дисциплинарные проступки должны применяться простым большинством судей.

- Суд должен быть наделен полномочиями пересматривать собственные решения в том случае, если один из судей, который проголосовал за такое решение, был обвинен в получении неправомерного вознаграждения, связанного с этим решением.

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Напомним, рабочая группа по урегулированию "конституционного кризиса" под руководством Дениса Монастырского и Ольги Совгири 21 декабря 2020 года зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 4533 "О конституционной процедуре".

28 января Рада отправила на доработку этот законопроект.