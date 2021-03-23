Кто-то может выиграть $220 млн в эту среду – участвовать в Powerball можно из Украины (реклама)

Чем выше сумма джекпота, тем больший интерес вызывает самая популярная в мире лотерейная игра. Сегодня на кону Powerball $220 миллионов, и этот джекпот может быть сорван уже в эту среду. Узнайте, как принять участие в тираже с официальными билетами из Украины.

Кажется, в эти дни все хотят сыграть в лотерею США Powerball, и можно понять почему. С тех пор, как лотерея разыграла рекордный джекпот в размере 1,58 миллиарда долларов в январе 2016 года, имя лотереи стало быть у всех на устах. Если вы задумываетесь принять участие в лотерее Powerball из Украины, вы можете купить билеты онлайн, совершенно законно и безопасно.

Согласно правилам американской лотереи Powerball, кто угодно может "купить билет Powerball... принять участие в игре... получить выигрыш." Более того, на официальном сайте лотереи говорится, что "вам необязательно быть гражданином (США) или резидентом, чтобы принять участие в игре."

Поскольку отправиться в США лично за билетом сейчас не вариант, вы можете принять участие в лотерее онлайн на сайте theLotter, ведущем мировом сервисе для приобретения лотерейных билетов онлайн.

"Стоимость билета Powerballна сайте theLotter рассчитывается исходя из базовой стоимости официального лотерейного билета, а также небольшой комиссии за услуги сайта. Когда вы покупаете лотерейные билеты Powerball на сайте theLotter, наши местные агенты в США приобретают официальные физические билеты у ритейлеров от вашего имени," – объясняет Адриан Коореманс, представитель theLotter.

"Когда вы выиграете лотерейный приз, вы получите его целиком, так как сервис не взимает комиссий с выигрышей (за исключением налоговых вычетов, где это применимо)," добавил он.

Вот как вы можете выиграть:

Пройдите регистрацию на сайте theLotter.com Выберите лотерею Powerball Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) Подтвердите покупку

На сайте theLotter предлагается минимальное количество полей (3 поля), за $15.

Счастливые победители

Выиграть в лотерею сложно, но возможно, как показывают истории наших счастливых победителей.

Один из крупнейших лотерейных победителей на сайте: житель Багдада, который выиграл $6.4 миллиона в лотерее Орегон Мегабакс в августе 2015 г. На его примере было доказано, что нерезиденты США могут официально забрать свой лотерейный выигрыш с билетом, приобретенным онлайн на сайте TheLotter.

Удивительный выигрыш гражданина Ирака, однако, не единственный пример того, как нерезиденты США выигрывают в лотереи и успешно забирают свои выигрыши. Так, пенсионерка из Панамы сумела выиграть $30-миллионный джекпот в лотерее Флорида Лото в июле 2017 г.

Джекпот лотереи Powerball может быть сорван уже в эту среду. Как и резиденты США, вы тоже можете принять участие в тираже и попытаться выиграть огромный джекпот! Участвуя в тиражах Powerball США из Украины онлайн на сайте theLotter.com, ваши шансы на выигрыш ровно такие же, как и шансы тех, кто покупает лотерейные билеты в киосках на территории США.

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