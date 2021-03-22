Глава Евросовета Мишель напомнил Путину о необходимости выполнения Минских соглашений

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого в т.ч. обсуждалось выполнение Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Разговор состоялся в понедельник, накануне саммита ЕС, запланированного на 25-26 марта. На нем, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят стратегию отношений с Россией.

Мишель отметил, что отношения между Евросоюзом и Россией находятся на спаде, есть разногласия по многим вопросам.

В распространенном представительством ЕС сообщении говорится, что Мишель сказал Путину, что отношения "смогут изменить направление только при наличии устойчивого прогресса в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак в отношении стран-членов и соблюдения прав человека". Глава Евросовета упомянул и о деле Алексея Навального, снова призвав освободить его и расследовать его отравление.

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В сообщении Кремля о телефонном разговоре Навальный не упоминается. В нем сказано, что Путин тоже охарактеризовал состояние отношений России и ЕС как неудовлетворительное, но возложил за это ответственность на "неконструктивную, иногда конфронтационную линию партнеров".