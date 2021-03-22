Рябошапка о создании Бюро экономической безопасности: Теперь нам всем придется оплачивать эту "радость", а бизнесу - "договариваться" с еще одной "инвестняней"
Об этом в Facebook написал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.
"В Министерстве юстиции также рекомендовали главе государства применить право вето к закону, подчеркивая его несоответствие Европейской конвенции о правах человека и основных свобод, Конституции Украины, несогласованность с другими законами и размытость полномочий нового репрессивного органа.
Что это будет означать для людей?
Во-первых, нам всем придется оплатить эту "радость" из собственного кармана. Сначала "скинемся" на содержание новых генералов, их любовниц и яхт, а затем - на возмещение по решениям ЕСПЧ - ведь Минюст четко указал, что деятельность БЭБ может привести к нарушению Конвенции.
Во-вторых, бизнесу придется "договариваться" с еще одной "инвестняней". В дополнение к сегодняшним "няням" из прокуратуры, Нацпола и СБУ", - отметил Рябошапка.
Напомним, Верховная Рада 28 января поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.
22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-IX.