Содержание проектов документов с переговоров по Донбассу не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ, - Арестович

Содержание документов минского переговорного процесса не раскрывается до момента их подписания по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ.

Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, почему не раскрываются предложения Франции, Германии и Украины относительно ключевых кластеров по реализации Минских соглашений, которые сейчас обсуждаются в ТКГ, Арестович пояснил:

"Это не секрет, а конфиденциальность: об этом договорились еще с 2014 года, чтобы во время переговоров не оказывалось информационное давление и стороны могли спокойно говорить, не занимаясь информационным противоборством. Документ объявляется тогда, когда он подписан как договоренность. Подходы разные, например, я считаю, что часть хода переговоров можно было бы и показать: это было бы полезно, общество бы убедилось, как мы себя ведем и как - россияне. Но это позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы ответственный партнер - и не раскрываем, раз они просят ".

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Также он сообщил, что поправки Украины к франко-германских предложениям существуют и уже две недели как к ним внесены (заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак 18 марта обвинил Киев в отсутствии этих поправок).

Арестович отметил, что содержание предложений ему неизвестено, но по ходу переговоров понятно, что у них "речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только уже привязанных к календарному плану, где стороны обязуются не "вообще выполнять", а выполнить по пунктам, как дорожную карту, а условием этого является полная демилитаризация и обеспечения безопасности ".

"Измены там нет, красных линий нет", - утверждает Арестович.

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