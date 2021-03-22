С полуночи в Одесской области - "красная зона"
Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"С 00:00 23 марта на территории Одесской области… введут "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот период ограничивается:
- прием посетителей в заведениях общественного питания;
- работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;
- работа учреждений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи со зрителями;
- посещение учебных заведений кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1- 4 классов учреждений общего среднего образования.
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При этом разрешено перевозить пассажиром на железнодорожном транспорте пассажиров на автобусных маршрутах.
Полицейским разрешили применять жесткие меры к нарушителям за несоблюдение норм и требований ограничительных мер.
"Мною дано поручение правоохранительным органам принимать жесткие меры по выявлению нарушения несоблюдение норм и требований ограничительных мер в "красном" уровне эпидемической опасности", - цитирует пресс-служба слова главы ОГА Сергея Гриневецкого.
Он отметил, что только за минувшие сутки выявлено 745 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 26 детей и 13 медицинских работников.
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"Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около тысячи", - сообщил глава ОГА.
Гриневецкий добавил, что "основания, которые привели к такой критической ситуации - результат равнодушия и безответственности населения, несоблюдение условий самоизоляции больными СОVID-19, несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, самолечение и игнорирование элементарных методов личной защиты в публичных местах, ежедневное массовое скопление людей в ночных клубах, кафе и ресторанах, полное игнорирование ношение масок в общественном транспорте".