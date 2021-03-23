Харьковские власти призывают людей с медобразованием идти в "ковидные бригады": В марте нагрузка увеличилась в 1,5 раза, в апреле у нас физически не будет сотрудников

Харьковчане, у которых есть медицинское образование, могут получить работу в одной из больниц, где работают отделения для лечения больных с COVID-19.

Об этом 22 марта сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, которая провела рабочее совещание с руководителями медучреждений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По ее словам, в марте нагрузка на ковидные бригады увеличилась в полтора раза по сравнению с январем-февралем. При этом, по правилам Национальной службы здоровья Украины, новые бригады можно сформировать только при перезагруженности существующих.

"В марте количество заболевших начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой. Но в апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование", - объяснила вице-мэр.

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Она сообщила, что бригады для работы с больными COVID-19 могут быть сформированы только из сотрудников больниц, где работают такие отделения. За прошедший год количество работающих в медучреждениях Харькова уменьшилось на 2 тыс. человек, поэтому в обычных отделениях персонала не хватает.

По словам вице-мэра, больницам №17, 18, 25 и 13 в ковидные бригады нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал.

"Пожалуйста, если у вас есть возможность и вы хотели бы получить более высокую заработную плату в период работы в этих бригадах - обращайтесь в наши медучреждения. Это могут быть научные работники, студенты со средним медицинским образованием", - отметила заместитель городского головы.

Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что городская власть просит НСЗУ разрешения совмещать в бригаде медработников из разных лечебных учреждений.

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"Мы со своей стороны предприняли все предложения, чтобы усилить возможности наших медучреждений, в которых находятся отделения для больных COVID-19. Ждем поддержки от областных учреждений, чтобы заработали наши железнодорожные больницы, были приняты меры по усилению в областной больнице на улице Тринклера. Надеемся, что будет решен вопрос привлечения госпиталя для инвалидов войны", - сказала вице-мэр.

Она подчеркнула, что городская власть и врачи делают все возможное, чтобы харьковчане получали квалицированную помощь - есть койки, кислородные концентраторы и другое оборудование.