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Богатые государства вакцинируют от COVID-19 молодежь за счет жизней пожилых людей из бедных стран, – глава ВОЗ Гебрейесус

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Богатые государства вакцинируют от COVID-19 молодежь за счет жизней пожилых людей из бедных стран, – глава ВОЗ Гебрейесус
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом".

"Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения", - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, которые вакцинируют сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет "жизней работников здравоохранения, пожилых и других групп риска в других государствах".

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Габрейесус подчеркнул, что это путь, ведущий к "самопоражению", поскольку чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут "избегать воздействия вакцин".

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • Макс Полиграф
    А можно спросить у этого эфиопа - почему жизни пожилых людей из бедных стран должны волновать правительства богатых и развитых стран?
    Пожертвовать своей молодежью ради непонятно кого? Что за идиотские претензии? Указывать суверенным государствам как им проводить внутреннюю политику в вопросе здоровья нации?
  • PeruBinner Peru
    богатые страны -думают о своих гражданах в отличие от комуно-большивистких ублюдков типа китая и задрыпаной африки с гересусом во главе -так что пускай к комунякам китайским выпустившим биологическое оружие в мир и сам при этом не страдающим от эотй недуги
  • Алексей Достоевский
    Вот пусть эта пришиблинная падаль покажет пример - повесится на камеру,что б молодым дорогу дать.
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