Украинского изобретателя из США Романкива наградили орденом Ярослава Мудрого. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
"Вклад Любомира Романкива в мировую науку давно признано во всем мире. За все время только двух украинцев внесли в Зал славы США - Игоря Сикорского и Любомира Романкива ", - говорится в сообщении посольства.
За свою жизнь Романкив сделал 180 научных открытий, 67 из них получили патенты. Его изобретения изучают в крупнейших университетах США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Италии, Швеции, Дании, Польши, Японии, Кореи, Тайваня, Сингапура и Украины.
"Именно благодаря его изобретениям мы обязаны появлению персонального компьютера, жесткого диска, интернета, солнечных батарей и других вещей, которыми мы привыкли пользоваться сегодня каждый день", - отмечают в посольстве.