Болгария высылает двух российских дипломатов за шпионаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
В посольстве России в Софии назвали решение болгарских властей "очередным безосновательным демаршем" и заявили, что это не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога ".
19 марта в Софии задержали нескольких человек, граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержание провело контрразведывательное государственное агентство "Национальная безопасность".
Двое задержанных - офицеры болгарской армии, один - бывший сотрудник контрразведки, сообщил на пресс конференции представитель прокуратуры. По версии следствия, они были завербованы российской военной разведкой - ГРУ. Всего обвинения выдвинуты шести подозреваемым, в частности жене вероятного резидента российской разведки.
Одной из задач задержанных был сбор информации внутри министерства на темы Сирии, Нагорного Карабаха и Украины. Один из задержанных, служащий в подразделении военной разведки болгарского министерства обороны, считал деньги, вероятно полученные от вербовщика, непосредственно за рабочим столом.
С октября 2019 г. МИД Болгарии выслало из страны восемь российских дипломатов (с учетом двух человек, объявленных персонами нон грата 22 марта). Всех их подозревали в шпионаже.