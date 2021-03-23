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Жесткий карантин в Германии продлен до 18 апреля, - Меркель

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Жесткий карантин в Германии продлен до 18 апреля, - Меркель
"Локдаун" в Германии продлевают до 18 апреля, сообщила канцлер Ангела Меркель журналистам в Берлине после 15-часовых консультаций с главами федеральных земель, консультации продлились до 2:40 вторника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Уже принятые меры продлеваются до 18 апреля", - сказала канцлер.

В случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней составит больше 100 случаев на 100 тысяч человек, то ограничения в регионе будут ужесточаться.

В частности, в зависимости от необходимости местные власти могут вводить свои правила, например, дальнейшие ограничения контактов или ограничения на выход из квартиры.

"Заграничные поездки в настоящее время категорически не рекомендуется предпринимать", - отметила канцлер.

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Поездки, которые обусловлены необходимостью, будут связаны с необходимостью делать тесты на коронавирус и оставаться на домашнем карантине.

Пасхальные праздники предлагается расширить, четверг 1 апреля и суббота 3 апреля будут объявлены "днями тишины" с запретом на уличные массовые мероприятия и ограничения контактов.

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    От отсутствия курева и бухла ещё никто не умирал а от короны многие! Затарся на месяц да и сиди дома!
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Ну, да, так скорее всего и делают люди. А вот с отсутствием курева- я могу поспорить. Знал одного капитана, немца, который курил как и я- по 2 пачки в день и бросил сразу! Поехал в отпуск и умер. Я к тому, что я лично не знаю ни единого умершего от ковида, знаю только двоих человек, которые перенесли его с улыбкой и легко. Так что... хрен зна, какова статистика.
  • Пьер Робуст
    У нас один мужик бросил курить и умер.
    Только, ... по-моему он сначала умер, а потом бросил курить.
    (Леонид Фёдорович Быков!)
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