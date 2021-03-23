На крупнейшей спортивной арене Франции откроют "вакцинодром", на котором смогут прививать до 10 тыс. человек еженедельно
Об этом сообщил в Tвиттере глава муниципалитета Сен-Дени, где расположен стадион, Матье Анотен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Планируется, что масштабный центр COVID-вакцинации начнет деятельность в начале апреля, когда к стадиону будет возобновлен публичный доступ после закрытия арены в условиях карантина. Представитель местных властей отметил, что это будет настоящий "вакцинодром", способный обеспечить вакцинацию до 10 тыс. человек еженедельно.
В центре вакцинации на "Стад де Франс" будут работать 120 человек.
По состоянию на 22 марта во Франции первую дозу вакцины против COVID-19 уже получили более 6,1 млн лиц; вторую - почти 2,5 млн. В стране сосредоточено более 1,1 млн доз вакцин для продолжения вакцинальной кампании.
Правительство страны планирует вакцинировать 30 млн населения до середины июня.
По данным Worldometer, в мире подтверждено 124 300 249 случаев COVID-19, в частности 2 735 346 летальных, выздоровели 100,2 млн человек.