Новости

Вице-премьер Словакии Сулик подал в отставку из-за скандала с закупкой российской вакцины "Спутник V"

4 99628
Вице-премьер Словакии Сулик подал в отставку из-за скандала с закупкой российской вакцины "Спутник V"
Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") 22 марта подал в отставку из-за скандала, начавшегося в стране после закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.

"...Я выполняю обещанное и увольняюсь с должности министра экономики. Я делаю это потому, что ситуацию в словацком правительстве нужно срочно урегулировать", – написал он.

Сулик ожидает, что теперь в отставку подаст Матович.

"Если он также уходит в отставку, срок полномочий всех министров заканчивается. Мы готовы к перестройке правительства, включая смену премьер-министра", – добавил Сулик в видеообращении, которое цитирует Pravda.

Читайте также: Министр здравоохранения Словакии Крайчи ушел в отставку из-за российской вакцины "Спутник V"

Как сообщалось, после закупки российской вакцины от коронавируса две партии заявили о возможности выхода из правящей коалиции. В таком случае правительство Игоря Матовича потеряло бы большинство в словацком парламенте, что, скорее всего, привело бы к досрочным выборам.

Также на Цензор.НЕТ: "Меняем Словакию на Крым": Братислава отреагировала на надпись хулиганов на консульстве в Харькове

Европейское агентство по лекарственным средствам ранее обратилось к странам ЕС с призывом не спешить с одобрением "Спутника V". Венгрия и Словакия уже одобрили вакцину.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ////
    В Страсбурге водителя дипломата РФ поймали на угоне велосипедов

    Одной из жертв вора стал первый заместитель мэра города Страсбурга (Франция) Ален Фонтанель. У него украли электрический велосипед, припаркованный на улице возле французского представительства Совета Европы, пишет France Bleu.
    Инцидент произошел в феврале, после чего правоохранители начали расследование.
    Через несколько дней после пропажи Фонтанель обнаружил свое транспортное средство в рекламе на одном из сайтов объявлений. Велосипед там продавали за полцены.
    Полицейские договорились с продавцом о встрече, которую назначили перед входом в консульство РФ. Туда приехал 40-летний гражданин РФ, работавшим водителем дипломата. Подозреваемый был задержан. НО...
    Вскоре копы выяснили, что этот случай - совсем не единственный. Мужчина продал несколько велосипедов, преимущественно электрических, на 100 тысяч евро.
    После предъявления обвинений мужчина срочно вернулся в Россию, как уверяют в дипучреждении - из-за проблем со здоровьем ( ). Российское консульство ситуацию комментировать категорически отказывается.
  • 5 копійок
    Лошара. Наш би тримався за посаду руками, ногами, зубами.
  • Bor Moley
    Воровать - это национальная черта репоедов, где-бы они не находились. Это главная скрепа скрепных поносцев, их национальная черта.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости