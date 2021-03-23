Новости

Проект постановления об осуждении событий под Офисом Президента зарегистрирован на сайте ВР

4 60254
Проект постановления об осуждении событий под Офисом Президента зарегистрирован на сайте ВР
На сайте Верховной Рады Украины зарегистрирован проект постановления об осуждении событий, которые произошли под зданием Офиса Президента вечером 20 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Проект постановления под номером 5295 зарегистрирован 22 марта.

Инициаторами данного постановления выступают 130 народных депутатов от фракции "Слуга народа".

В настоящее время текст документа отсутствует на сайте ВР, отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Читайте также: Геращенко об акции на Банковой: "Это будет не одно подозрение, будут и другие"

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Вопрос к Антону Геращенко: так кто и когда нарисовал свастику на Офисе президента? 23 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%ba-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%83-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#respond Комментарии: 0
    Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 8162Многие из тех, кто смотрел в понедельник вечером программу «Свобода слова» на телеканале ICTV, наверное, обратили внимание на одну «странную» деталь…
    Выступавший первым замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что у полиции имеется множество видеозаписей беспорядков, произошедших возле ОП 20 марта во время протестной акции в поддержку Сергея Стерненко.

    Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 8314

    Эти видео, по его словам, сняты с разных сторон и по ним можно будет четко установить, кто именно бил стекла, поджигал вывеску, рисовал возмутительные рисунки.
    В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80.html ПЕС ждет извинений от «параноика» Геращенко за обвинения в адрес Порошенко
    Затем этот тезис Геращенко повторил, как минимум, еще раз или даже дважды.
    Данное обстоятельство очень важно.
    Потому что затем двое гостей студии, явно не сговариваясь, озвучили важный нюанс.
    По их словам, немецкую свастику во время протестной акции, о которой упоминал, в том числе, Геращенко, никто из митингующих не рисовал!
    Она появилась на стене возле входа в ОП позднее, после завершения акции…
    При этом Геращенко не опроверг данные заявления и вообще никак них не отреагировал.
    Не правда ли, странно?
    Ну а коль скоро Геращенко неоднократно перед тем заявлял, что имеется множество видео с разных ракурсов, тогда, естественно, на них можно найти - кто и когда нарисовал ту злополучную свастику.
    Соответственно, Геращенко обязан продемонстрировать записи момента, когда кто-то рисует эту свастику. Потому что в данном случае вопрос - принципиальный (кто на самом деле поджег Рейхстаг?)!
    Ведь логичным является предположение, что если свастику нарисовали не митингующие, то тогда это сделали затем силовики - то есть, власть! С очевидной целью - как можно сильнее дискредитировать ту протестную акцию и принимавших в ней участие украинцев.
    Ну а если так, то тогда окажутся правы те политики и эксперты, которые изначально утверждали, что акцию возле ОП 20 февраля могла устроить сама власть.
    Например, об этом заявлял ранее политолог Дмитрий Корнейчук. Кстати, он как раз сегодня утром дал очередной пост в Фейсбуке на эту тему.
    «А вы обратили внимание, что Зеленский никак не прокомментировал «погром» на Банковой?
    Почему? Политтехнологи Банковой сейчас проверяют реакцию общества: не догадаются ли украинцы, что за низкопробным цирком стоит сам Офис?
    Если не догадаются - то начнут имитировать «борьбу с радикалами» и раскручивать. Догадаются - замнут тему», - https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk написал политолог.
    Так что Геращенко обязан предоставить видеозапись с моментом, когда на здании ОП рисуется свастика.
    Видео - в студию!
  • Nickol Nickols
    Совдеповский ветерок повеял с ОП, ребята у нас в независимой Украине уже своя Украинская армия ,а не советская и она образовалась не с советского мышления прекращайте налаживать на государство Украина советские штампы,у советских и русских нет давно свого государства одна столица Мацква осталась, если вам нравятся москали так идите туда и не тяните Украину в это болото. Ужас какой!
  • Пацюк Олег
    Здогадуюсь, цей проект постанови коштував платникам податків ще 2 млн. гривень.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости