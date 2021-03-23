Проект постановления об осуждении событий под Офисом Президента зарегистрирован на сайте ВР

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрирован проект постановления об осуждении событий, которые произошли под зданием Офиса Президента вечером 20 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Проект постановления под номером 5295 зарегистрирован 22 марта.

Инициаторами данного постановления выступают 130 народных депутатов от фракции "Слуга народа".

В настоящее время текст документа отсутствует на сайте ВР, отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.