В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун

В Польше может быть введен полный локдаун, если эпидемическая ситуация и в дальнейшем будет ухудшаться, а суточное количество инфицированных COVID-19 превысит 30 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал главный советник премьер-министра Польши по вопросам пандемии COVID-19 Анджей Горбан, пишет Polsatnews.pl.

"Если мы пересечем отметку в 30 тыс. (за сутки), то нужно начать бояться и сделать все возможное, чтобы не пересечь эту отметку", - отметил Горбан.

По его словам, основной задачей является сохранение нормального функционирования службы здравоохранения, "которая работает на пределе своих возможностей". Если ситуация с количеством инфицированных будет ухудшаться, то в ближайшие дни в Польше будет введен полный локдаун. "Решение об этом может быть принято на этой неделе или в следующей. Мы близки к такому решению", - подчеркнул Горбан.

Он отметил, что сложная эпидемическая ситуация будет сохраняться в течение нескольких следующих недель. Она начнет улучшаться в конце апреля - начале мая.

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил в Твиттере, что около 50% всех случаев инфицирования в Польше происходит с мест работы и призвал везде, где это возможно, переходить на дистанционный режим работы.

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В течение последней недели суточное количество инфицированных COVID-19 в Польше достигало даже более 27 тыс. случаев.

С начала пандемии в стране COVID-19 инфицировалось более 2 млн человек, умерли около 50 тыс.

По состоянию на 22 марта совершено более 5 млн прививок, более 1 700 000 человек получили уже две дозы вакцины против коронавируса.

С 23 марта в Польше начинается запись на прививки людей в возрасте 60-64 года. На нулевом и первом этапе осуществлена вакцинация медицинского персонала, работников системы образования и лиц пожилого возраста.

С 20 марта по 9 апреля в Польше действует усиленный карантинный режим, предусматривающий дистанционное обучение учащихся всех классов в школах, закрытие торговых центров, гостиниц, театров, кинотеатров, филармоний, спортивных и развлекательных объектов, бассейнов и т.