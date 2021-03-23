По всей Украине фиксируется "британский" штамм коронавируса, вызывающий тяжелую клиническую картину. Количество госпитализаций стремительно растет,- Степанов

По всей территории Украины фиксируется так называемый "британский" штамм коронавируса. Он более заразный, характеризируется тяжелым течением болезни и передается гораздо быстрее.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

С распространением данного штамма, по словам Степанова, связан стремительный рост госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине.

По состоянию на утро вчерашнего дня в больницах находилось 36 тыс. 600 пациентов с коронавирусом.

Кроме этого он уточнил, что за минувшую неделю в Украине зафиксированы 1665 летальных случаев.

"Мы вошли в третью волну коронавируса. По всей территории Украины сейчас распространяется "британский" штамм вируса. Он более агрессивный, поражает молодых людей, быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни. С ним связан и рост количества госпитализаций", - уточнил Степанов.

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"Он в три раза заразнее, количество больных стремительно растет. Вирус характеризируется коротким инкубационным периодом - всего 1-3 дня. Кроме этого он характеризируется тяжелой клинической картиной. Вирус начал поражать более молодую возрастную группу. Если раньше мы госпитализировали людей старше 60 лет, то сейчас увеличивается количество госпитализаций людей 30-40 лет и старше", - добавил министр.

Кроме этого Степанов уточнил, что безсимптомного течения болезни практически не фиксируется.

По данным Степанова, клиническая картина изменилась. Фиксируется тяжелое течение болезни. Кроме органов дыхания вирус начал поражать слизистые, почки, печень и ЦНС.

"Зафиксированы не единичные случаи, когда больные британским штаммом умирали из-за физического отсутствия необходимости дышать, хотя при этом находились в абсолютном сознании. Это те данные, которые мы получаем от наших западных коллег", - уточнил Степанов.