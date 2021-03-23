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"Слуга народа" Заблоцкий: Мы ограничим сумму комиссии Visa и Mastercard до 0,2%

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"Слуга народа" Заблоцкий: Мы ограничим сумму комиссии Visa и Mastercard до 0,2%
В апреле ожидается введения ограничений на сумму комиссии Visa и Mastercard.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время мы ограничим сумму комиссии которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS терминалами. В ЕС такие правила давно введены, объем комиссии не может превышать 0,2%. У нас в среднем 1,5%, плюс еще дополнительные сборы банков", - отметил парламентарий.

По его словам, эти комиссии входят в стоимость товара и незаметно взимаются с потребителей.

"А как же свободный рынок? ЕС когда вводил ограничения объяснил все очень просто. Конкуренция между брендами карточек заключается в том, кто предложит более высокую комиссию банка эмитента. И на рынке уже сформировалась де-факто дуополия. Общая сумма комиссий в Украине превышает 10 млрд грн. Это явно гораздо больше стоимости обслуживания и развития системы POS терминалов. Большой размер комиссии также сдерживает многих розничных торговцев от установки POS терминалов. Ожидаю, что мы введем соответствующие ограничения уже в апреле", - подытожил нардеп.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    если ты не в курсе, то лучше молчи. такой комиссии, как у нас нет нигде больше в мире. mastercard и visa , занося чемоданами в раду годами, паразитируют на ритейле. я конечно далек от мысли, что освободившиеся 4-5% прибыли сразу пустят на скидки. скорее выведут в офшеры тут же....
  • Георгий Мокрицкий 2d2dca70
    Давно пора взять за жопу любителей заработать на ровном месте. А ведь эти паразиты убивают гривню, ничего не производя... Плохо "Капитал" читали в части , где речь идет о прибавочной стоимости!
  • Сухов 75797791
    Стоит только немного копнуть и об этом "слуге" народа Заблоцком вылазит очень много интересного. Фактически - он узаконенный рекетир. Сначала он шантажировал табачников введением ограничений, потом игорный бизнесс, теперь шантажирует бизнесс пос терминалов, Интересно, сколько он запросил себе на карман, что бы у людей не было проблем и он заткнулся? Классных депутанов выбрали в ВР 73% дебилов. Просто обалденных профи.
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