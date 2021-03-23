"Слуга народа" Заблоцкий: Мы ограничим сумму комиссии Visa и Mastercard до 0,2%

В апреле ожидается введения ограничений на сумму комиссии Visa и Mastercard.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время мы ограничим сумму комиссии которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS терминалами. В ЕС такие правила давно введены, объем комиссии не может превышать 0,2%. У нас в среднем 1,5%, плюс еще дополнительные сборы банков", - отметил парламентарий.

По его словам, эти комиссии входят в стоимость товара и незаметно взимаются с потребителей.

"А как же свободный рынок? ЕС когда вводил ограничения объяснил все очень просто. Конкуренция между брендами карточек заключается в том, кто предложит более высокую комиссию банка эмитента. И на рынке уже сформировалась де-факто дуополия. Общая сумма комиссий в Украине превышает 10 млрд грн. Это явно гораздо больше стоимости обслуживания и развития системы POS терминалов. Большой размер комиссии также сдерживает многих розничных торговцев от установки POS терминалов. Ожидаю, что мы введем соответствующие ограничения уже в апреле", - подытожил нардеп.

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