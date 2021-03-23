Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов

Гражданина России - водителя дипломата консульства РФ в Страсбурге, заподозрили в систематической перепродаже краденых велосипедов, дело расследует полиция.

Об этом пишет местная редакция France Bleu, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

40-летнего россиянина заподозрили в том, что он сбывал краденые велосипеды через сайт мелких объявлений Leboncoin.

Речь идет об около 300 велосипедов, часто электровелосипедов, общей стоимостью до 100 000 евро.

Расследование началось в начале февраля 2021 года, вскоре после того, как украли велосипед бывшего заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля - он привязал его на улице рядом с входом в представительство Франции в Совете Европы.

За несколько дней Фонтанель нашел свой велосипед среди объявлений на Leboncoin, где его продавали за полцены, и сообщил об авторе объявления полиции. "Продавец" оказался водителем российского дипломата.

Россиянина задержали, но вскоре отпустили. Но когда следователи снова захотели с ним пообщаться, его работодатель (очевидно, имеется в виду дипломат) ответил, что мужчина уехал в Россию из-за проблем со здоровьем.

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После этого его объявили в розыск.

В консульстве РФ заявили, что не будут никак комментировать дело из соображений защиты персональных данных.

Расследованием занимаются правоохранители департамента Нижний Рейн.