Степанов о "постковидном синдроме": До 70% переболевших нуждаются в дополнительной реабилитации

Две трети больных после выздоровления от COVID-19 нуждаются в дополнительной реабилитации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Значительно выросли риски постковидного синдрома в связи с этим "британским" штаммом. То есть люди, которые переболели COVID-19, затем в течение от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. По сути дела, лечиться. И количество этих людей сейчас составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID нуждаются в дополнительной реабилитации", - рассказал глава Минздрава.

Причинами постковидного синдрома, по словам Степанова, является не только мутировавший "британский" штамм, но и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

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