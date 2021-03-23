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Степанов о "постковидном синдроме": До 70% переболевших нуждаются в дополнительной реабилитации

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Степанов о "постковидном синдроме": До 70% переболевших нуждаются в дополнительной реабилитации
Две трети больных после выздоровления от COVID-19 нуждаются в дополнительной реабилитации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Значительно выросли риски постковидного синдрома в связи с этим "британским" штаммом. То есть люди, которые переболели COVID-19, затем в течение от трех до шести месяцев должны проходить реабилитацию. По сути дела, лечиться. И количество этих людей сейчас составляет уже до 70%. То есть две трети больных после выздоровления от COVID нуждаются в дополнительной реабилитации", - рассказал глава Минздрава.

Причинами постковидного синдрома, по словам Степанова, является не только мутировавший "британский" штамм, но и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Для такой реабилитации людям необходимы теплые и качественные куртки....
  • Zelya Vsyo
    Откуда этот дебил знает, что после британского штамма надо реабилитироваться 6 месяцев, если этот штамм только 2 месяца назад впервые обнаружен?
  • Verter_98
    Так оно и есть. Две трети тех - кто был на госпитализации по-сути инвалиды. И пока не совсем понятно сколько времени нужно чтобы вернуть их к полезной деятельности. И это большая проблема. Как это не цинично звучит но с покойниками проблем меньше.
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