Новости

Лавров обвинил Запад в попытке выставить Россию и КНР "авантюристами вакцинной дипломатии"

4 17141
Лавров обвинил Запад в попытке выставить Россию и КНР "авантюристами вакцинной дипломатии"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить РФ и КНР авантюристами так называемой "вакцинной дипломатии".

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

"[Западные партнеры] пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал глава российского МИД на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

Лавров напомнил, что в понедельник, 22 марта, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в вопросах производства и распространения вакцин, в том числе против коронавируса, все государства должны руководствоваться только соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями или коммерческими подходами.

Дипломат отметил, что это необходимо помнить всем странам, в частности, партнерам на Западе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС: "Европа эти отношения разорвала"

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Китай вместе с РФ должен отстаивать принципы Устава ООН, которые игнорирует Запад. По его словам, западные коллеги пытаются честными и нечестными путями обеспечить свое доминирование, игнорируя объективный ход истории, "в соответствии с которым формируется многополярное мироустройство".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Стрелок
    самое скотское и лживое существо - кацап
  • Прощай немытая раССея
    https://twitter.com/VALMICHEL7

    https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



    Почему Путин возмущен отказом ЕС использовать Спутник V?
    Ведь эта вакцина испытывалась на россиянах, у которых, как известно, другой генетический код и лишняя хромосома - европейцам она просто не подойдёт.
  • Ksenia VB
    це ж москалі нав'язують свою вакцину, розповідаючи про небезпеку всіх інших.
    не здивуюсь, якщо вони причетні до синтезу коронавірусу.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости