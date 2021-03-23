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В Украине могут пересмотреть протокол лечения COVID-19, - Степанов

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В Украине могут пересмотреть протокол лечения COVID-19, - Степанов
Министерство здравоохранения Украины планирует рассмотреть необходимость внесения изменений в протокол лечения COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня собираю рабочую группу, которая рассматривает клинические протоколы для того, чтобы выяснить, есть ли необходимость вносить изменения, а также необходимость закупки дополнительных лекарств", - сказал министр.

По его словам, Минздрав постоянно держит связь с зарубежными врачами, чтобы улучшать помощь инфицированным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине фиксируется "британский" штамм коронавируса, вызывающий тяжелую клиническую картину. Количество госпитализаций стремительно растет,- Степанов

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 22 марта, зарегистрировали 11 476 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2519 человек, умерли 333 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 1 565 732 человека, летальных исходов - 30 431.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    изз-а заполнености больниц примут решение не госпитализировать полутяжелых больных?
    или тяжелых будут через одного госпитализировать?
  • Hanka Panyanka
    это дело не быстрое..., люблю высказывания степанова - протокол могут пересмотреть, вакцины можем закупить, больных скорее всего станет больше, собираю рабочую группу..., и главное, придраться не к чему, человек постоянно занят тем, что что-то говорит, т.е. не сидит сложа руки в своем министерстве, как некоторые..., а постоянно на людях и в телевизоре...
  • Польских Андрей
    никакой конкретики - бла-бла-бла, настоящий бюрократ- сразу видно человек далек от темы. Расскажи чем лечат сейчас, что вызывает сомнения, какие варианты замены... Или он думает, что для этого есть специалисты, а он менеджер. Если сам не понимаешь - как можно руководить...
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