Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне находятся 9 регионов, в "желтой" - лишь Херсонщина. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 23 марта в "красной" зоне находятся 9 регионов, сегодня туда попала Львовщина.

Автор: Богдан Русінко