Столичный стоматолог подозревается в покушении на убийство, разбоях, воровстве и мошенничестве, путем навязывания пациентам ненужных процедур, - прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 33-летнему врачу-стоматологу в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч . 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 по сентябрь 2020 годов указанный гражданин, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом злоумышленник завладел средствами в размере около 400 тысячами гривен своих пациентов.

Кроме того, в марте 2020 года врач-стоматолог под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 тыс.грн.

Также в июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующее вещество, в результате чего потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, пользуясь ее полубессознательным состоянием, мужчина завладел денежными средствами и материальными ценностями последней на общую сумму 63 тыс. грн.

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Кроме этого, указанный гражданин подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов, которые заранее взял с собой, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой потерпевшей.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый угрожал прокурору, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины", - следует из сообщения.

"Также в настоящее время на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении него по фактам совершения других тяжких преступлений. В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины", - добавили в прокуратуре