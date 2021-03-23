Днепр вводит строгие карантинные ограничения с 25 марта, - Филатов

Власть Днепра приняла решение ввести строгие карантинные ограничения в городе с 25 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00-00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днепр пока ещё не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад, мы не будем тянуть "до упора", а потом мучаться с коллапсом системы здравоохранения", - говорится в сообщении.

Филатов отметил, что власть города постарается сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумывает механизм компенсации из местного бюджета.

"Мы не теряли время зря и готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств. Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемиологических мер", - отметил мэр.

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