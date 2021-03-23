Правоохранители объявили о подозрении лидеру движения "Гонор" Филимонову по статье "хулиганство" по событиям под ОП, - Нацполиция (обновлено)

Правоохранители объявили о подозрении одному из организаторов акции протеста под Офисом президента 20 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Действия лиц, нарушавших общественный порядок, квалифицированы как хулиганство. Правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников для привлечения их к ответственности", - подчеркивается в сообщении.

"Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины, состоявшейся 20 марта", - отметили в Нацполиции.

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Правоохранители также напоминают, что по данному факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области, который во время акции побил окна в дверях административного здания.

Активист Сергей Филимонов сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что подозрение правоохранители вручили именно ему. По его словам, речь идет о подозрении по статье 296, ч.4 (хулиганство).

Также он уточнил, что подозрение ему было вручено без присутствия адвоката.

"Как и анонсировала полиция, сегодня начались преследования участников субботней акции. Лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову полиция вручила подозрение, отказавшись дождаться адвоката. Статья 296 ч. 4 - "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.", - отметил на своей странице в соцсети Фейсбук активист Сергей Стерненко.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.