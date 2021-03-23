Запрет на проведение плановых госпитализаций теперь будет действовать только в "красной" зоне
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно тексту документа, в "красной" зоне запрещается проведение государственными и коммунальными медучреждениями плановых мероприятий по госпитализации, кроме:
- предоставления медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- предоставления медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- предоставления медицинской помощи в специализированных отделениях медучреждений пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями;
- предоставления паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- предоставления плановой помощи высокоспециализированными медучреждениями национального уровня при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;
- проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.