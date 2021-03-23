Спецпропуска в транспорте Киева могут ввести в случае ухудшения эпидситуации, - КГГА
2 4827
Введение спецпропусков в общественном транспорте Киева пока не планируется, однако, если ситуация будет ухудшаться, то такие пропуска могут ввести.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
Отвечая на вопрос, планирует ли городская власть вводить спецпропуска, Поворозник сказал: "Пока еще нет, но если ситуация не будет улучшаться в части заболеваемости и госпитализаций, будем вводить и спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, будем переходить на спецрежим работы транспорта".
Напомним, ранее сообщалось, что столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.