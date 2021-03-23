Проект постановления о назначении внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября зарегистрирован в Раде

Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы на воскресенье 31 октября 2021 года зарегистрирован в Верховной Раде.

Соответствующий проект постановления №5292 зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Авторы проекта постановления - народные депутаты из фракции "Слуга народа" - глава парламентского комитета по вопросам организации госвласти Андрей Клочко и его заместитель Алина Загоруйко.

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Ранее 17 марта парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал Верховной Раде назначить внеочередные выборы харьковского городского головы на 31 октября.

Как сообщалось ранее, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.