В Киеве введены большие ограничения, чем рекомендовал Кабмин, - Немчинов
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Власти Киева ввели карантинные ограничения больше, чем рекомендовал Кабинет Министров Украины.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министро Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве есть больше, чем рекомендует правительство. То есть, те огранчиения, которые были введены решением ТЭБ и ЧС Киева с субботы, они являются большими, чем мы рекомендуем вообще для регионов. Это является решением местной громады и мы его уважаем", - отметил министр.
По словам Немчинова, сейчас громады имеют все инструменты для того, чтобы самостоятельно регулировать ограничения на своем уровне.