Сегодня Путин привьется одной из трех российских вакцин, но не публично. Придется поверить на слово, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Нет, идет по графику рабочая встреча, но мы ожидаем, что до конца дня он ее сделает", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что глава государства привьется одной из российских вакцин.

"Это будет сделано, чтобы не повлиять на график президента", — отметил он.

При этом, по его словам, президент Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому журналистам придется поверить на слово.

"Одной из трех [российских вакцин] он привьется... Президент делает очень многое для пропаганды вакцины. А что касается вакцинации на камеры — он не сторонник", — заявил Песков, отметив, что Путину "это не нравится".

Накануне Путин рассказал, что намерен вакцинироваться от COVID-19. При этом он назвал вакцинацию россиян задачей номер один.

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В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины - "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Напомним, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Президенту ввели индийскую вакцину CoviShield. Процедуру провели в районе проведения ООС на Донбассе, где Зеленский находился с визитом.

Привлекло внимание то, что Зеленский прививался с голым торсом, из-за чего в соцсетях начали активно обсуждать, почему президент Украины, как другие мировые лидеры, просто не подвернул рукав.