Сегодня Путин привьется одной из трех российских вакцин, но не публично. Придется поверить на слово, - Песков
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"Нет, идет по графику рабочая встреча, но мы ожидаем, что до конца дня он ее сделает", - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что глава государства привьется одной из российских вакцин.
"Это будет сделано, чтобы не повлиять на график президента", — отметил он.
При этом, по его словам, президент Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому журналистам придется поверить на слово.
"Одной из трех [российских вакцин] он привьется... Президент делает очень многое для пропаганды вакцины. А что касается вакцинации на камеры — он не сторонник", — заявил Песков, отметив, что Путину "это не нравится".
Накануне Путин рассказал, что намерен вакцинироваться от COVID-19. При этом он назвал вакцинацию россиян задачей номер один.
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В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины - "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".
Напомним, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Президенту ввели индийскую вакцину CoviShield. Процедуру провели в районе проведения ООС на Донбассе, где Зеленский находился с визитом.
Привлекло внимание то, что Зеленский прививался с голым торсом, из-за чего в соцсетях начали активно обсуждать, почему президент Украины, как другие мировые лидеры, просто не подвернул рукав.