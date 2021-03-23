Москва усиливает эскалацию на Донбассе путем открытия представительства российской партии, - МИД

Министерство иностранных дел Украины рассматривает намерение открыть в оккупированных Донецке и Луганске представительство партии "Справедливая Россия - За правду" как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО.

Об этом говорится в предоставленном Укринформу комментарии представителя МИД Олега Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские власти продолжают открыто пренебрегать Минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания нынче неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле", - акцентировал дипломат.

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Николенко отметил, что задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан России" - жителей временно оккупированных территорий грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах.

Дипломат напомнил, что в последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму.

"Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований. РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", - подчеркнул представитель МИД.

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Как сообщается на сайте российской партии "Справедливая Россия - За правду", председатель фракции "Справедливой России" в Государственной думе Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина "полномочным представителем партии на оккупированном Донбассе" и поручил ему создать в Донецке "представительский центр", который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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