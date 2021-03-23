Новости

Трое мужчин украли металлолом из офиса НАБУ в Одессе

5 17623
Трое мужчин украли металлолом из офиса НАБУ в Одессе
34-летний житель села Фонтанка утром 22 марта вместе с двумя подельниками забрался в гараж офиса Национального антикоррупционного бюро Украины на Среднефонтанской, 14 и вывез оттуда металлолом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом заявил главный специалист Одесского территориального управления НАБУ.

Похищены металлические конструкции, которые остались в гараже после недавнего ремонта. Точная сумма нанесенного НАБУ урона устанавливается.

Полиция задержала одного из фигурантов инцидента и изъяла у него вещественные доказательства.

Читайте: След украинской коррупции выявили в 80 странах мира, - Сытник

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • des_104
    вопрос. что делал металлолом в гараже офиса НАБУ?
    там, случайно, не пункт приёма организовали?
  • Стрелок
    и металлолом подсыпали тоже они!
  • Diogen Gdl
    А какая польза от текущего офиса президента? или Рады? Или от Авакова?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости