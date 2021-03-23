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Полицейского, ударившего женщину в столичном супермаркете, уволили, - Нацполиция

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Полицейского, ударившего женщину в столичном супермаркете, уволили, - Нацполиция
Полицейского, который применил силу к посетительнице киевского супермаркета, уволили. Кроме того, его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальнику столичного управления полиции охраны объявлен выговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейского, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволили. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны", - говорится в сообщении.

Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором сотрудник мужчина в форме полицейского нанес несколько ударов женщине во время конфликта в супермаркете на улице Берковецкой.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Igor Lemke dd5e2437
    Уволили» ??? Він курва повинен під суд йти !
  • Ksenia VB
    Авакова у відставку.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Когда он поднял руку на человека у него моментально слетели погоны, по традиции вчерашним числом.
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