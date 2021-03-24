Фиктивным женам платили по 300 долларов США, на них оформляли поддельные контракты о трудоустройстве, - Пантелеев о схеме легализации иностранцев

Существует несколько наиболее распространенных схем легализации иностранцев в Украине, среди которых заключение фиктивных браков, трудоустройство по поддельным контрактам и приезд в страну под предлогом приглашения на учебу.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ сообщил начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции Сергей Пантелеев. Одну из таких схем недавно раскрыли правоохранители.

По словам Пантелеева, участники схемы помогали иностранцам готовить пакеты документов для подачи в государственные органы, в том числе и в Государственную миграционную службу. Для того, чтобы иностранцу получить вид на жительство, нужно либо подтвердить, что он состоит в браке с гражданкой Украины, либо предоставить контракт с предприятием, которое берет его на работу. Такие трудовые контракты в этом случае, как правило, заключались со специально зарегистрированными фирмами. В некоторых случаях их руководителями были фиктивные жены иностранцев. Сами женщины об этом не подозревали, предприятия регистрировали на них без их ведома. Контракты, которые предоставлялись в центры занятости, были поддельными.

"За получение вида на жительство иностранцы платили 1,5-2 тысячи долларов США. Из этой суммы фиктивным женам отдавали около 300 долларов. Женщинам запрещали их расторгать несколько лет, это сразу оговаривалось. Если фиктивные жены пытались расторгнуть брак по своей инициативе, возникали конфликты и угрозы. Это также было задокументировано следственным путем", - сообщил Пантелеев.

Он также добавил, что раньше правоохранители не уделяли должного внимания подобным схемам, но в процессе создания департамента миграционной полиции принято решение о подготовке специалистов, которые будут выявлять все схемы незаконной легализации иностранцев в нашей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия заставила криминалитет адаптировать преступные схемы, - начальник Департамента миграционной полиции Пантелеев

"Заключение фиктивных браков – это лишь один из способов легализации иностранцев. Есть и другие. Кроме незаконного трудоустройства, волонтерской деятельности, практикуется схема приглашения на учебу в вузы – иностранцы получают вид на жительство, но не обучаются", - объяснил он.

Отвечая на вопрос о том, за чем иностранцы пытаются оформить вид на жительство в Украине с помощью преступных схем, пояснил, что они преследуют разные цели. "Есть иностранцы, которые приезжают, чтобы заработать. Для них непринципиально, будут ли они официально трудоустроены или нет. Они работают в сфере торговли или общепита, на строительных площадках или местах ремонта автомобилей и т.п. Вторая категория иностранцев – это те, кто приезжает на время с целью дальнейшего прыжка в Евросоюз. Это полный цикл нелегальной миграции, которая происходит через нашу страну. Третья группа – иностранцы, умышленно прибывающие в нашу страну для совершения преступлений.

Если говорить о второй категории, то за 2020 год совместно с пограничниками мы задержали 400 нелегальных мигрантов в составе 93 групп, которые заехали к нам, используя различные схемы. Они некоторое время здесь пожили, но потом предприняли попытки переместиться в страны Евросоюза. Например, в Закарпатье задержано 35 групп, а это более двухсот нелегалов. Там есть граница с несколькими странами ЕС, этим и объясняется такое большое количество желающих осуществить переход именно в этом регионе.

Подавляющее большинство нелегальных мигрантов составляли граждане Бангладеш, Турции, Афганистана и Индии.

В этом году уже задержана 21 группа, в них было почти 70 нелегальных мигрантов", - рассказал Пантелеев.