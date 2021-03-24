Нам удалось спасти 1200 конечностей. Сейчас бойцы поступают практически через день, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко о помощи раненым военнослужащим

В Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова практически через день доставляют раненых воинов.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"В больницу Мечникова, как правило, поступают с ранениями лица. Дальше – ранения головы, ранения конечностей, ранения груди. По сути, все ранения, которые бывают на войне. И мы сегодня обсуждали с военными: нам удалось спасти 1200 конечностей… Тянули до конца. Ребята остались с ногами и с руками. И я знаю, что восстановлены функции этих конечностей. Там, где уже не было шансов, оперировали. Теперь они с протезами. Но все они – наши очень большие друзья. Мы как единое военно-медицинское братство. Они говорят: "Когда идем в бой, говорим, чтобы в случае ранения нас отвезли в Мечникова. Там спасут". И мы этим гордимся", - отметил он.

Кроме этого он уточнил, что состояние военной медицины, как и армии в целом, за последние годы в Украине улучшилось.

"Я наблюдаю за армией в течение почти семи лет и могу сказать однозначно: то, что было в 2014 году, и то, что сейчас, – две большие разницы. Уже есть специальное оборудование, специальные места для размещения солдат, мобильные госпитали, которые уже обучаются по стандартам НАТО, о которых мы семь лет назад и не мечтали. Плохо так говорить, но война нас многому научила. И я очень рад, что армия учится настоящей медицине, учится, как правильно воевать. Я понимаю, что это тяжелый опыт, но нам пришлось его испытать", - добавил Рыженко.





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Также он рассказал о том, как часто военнослужащие поступают в медучреждение в последнее время.

"И каждый день, к сожалению, или через день у нас возникает ситуация, когда к нам доставляют бойцов. Вот сегодня доставили одного 200-го, одного 300-го. И мы видим это горе… Понимаем, что в палатке провести сложнейшую операцию невозможно. Для этого нужны условия, для этого должна быть хорошая аппаратура... Не много, но поступает. Это показатель того, что боевые действия идут. На территории Мечникова судебный морг – мы с коллегами общаемся и знаем, что, к сожалению, поступают и убитые. Очень бы хотелось, чтобы все это закончилось. Знаете, каждый погибший человек – это трагедия для страны. Крик матерей, которые видят своих раненых ребят... Реанимация у нас на первом этаже, а я их слышу на девятом. Это ужасно", - отметил он.

"Был месяц, когда мы не получали раненых с фронта. Мы посчитали: "Наверное, все хорошо. Наверное, все уже закончилось". Хирурги начали дежурить дома, а не оставаться на работе. И тут снова череда ранений пошла в последние дни...", - уточнил он.