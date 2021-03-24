Зеленский ввел в действие решение СНБО по результатам осмотра разведывательных органов
Соответствующий указ №110 / 2021 опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 "О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины", - говорится в указе.
"Рассмотрев Отчет по результатам проведения осмотра разведывательных органов Украины, подготовленный во исполнение требований Закона Украины "О национальной безопасности Украины" и Порядка проведения осмотра разведывательных органов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 9 августа 2019 № 589, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: утвердить Отчет по результатам проведения осмотра разведывательных органов Украины", - говорится в приложении к указу.