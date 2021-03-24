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Главврач больницы им. Мечникова Рыженко намерен вакцинироваться от коронавируса: Пусть препарат называют самым плохим, но это путь исключить инфекцию

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Главврач больницы им. Мечникова Рыженко намерен вакцинироваться от коронавируса: Пусть препарат называют самым плохим, но это путь исключить инфекцию
Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сам намерен вакцинироваться от коронавируса и призывает всех обязятально сделать прививку.

Об этом он заявил в интервью "Гордону",  информирует Цензор.НЕТ.

"Обязательно. Я сделал анализ – у меня еще есть антитела. Так получилось, что я заболевание перенес, видимо, на ногах. Потому что особых симптомов не чувствовал. И очень жаль, что вакцинация не прошла раньше. Наверное, я смог бы себя защитить. Вакцина – это единственный способ цивилизованной защиты. Независимо от того, какая вакцина. Пусть ее называют самой плохой, индийской, или самой хорошей, европейской, вакцинирование – это самый цивилизованный путь быть свободным человеком и исключить инфекции. В первую очередь в обществе. Я всячески призываю всех обязательно сделать прививку", - уточнил медик.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Эдуард Силенко
    І це говорить головний лікар.... То що тоді говорити про тих хто все життя звик жити на трійочку.
  • Andrew86
    Что смущает в этих словах главврача, так это пренебрежение мнением ведущих вирусологов мира, что при наличии антител вакцинирование в ряде случаев необязательно, даже неполезно,
  • Da non
    Правильно все делает. Если есть такой чел безотказный, колите ему все подряд. Симптоматику можно наблюдать.
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