Главврач больницы им. Мечникова Рыженко намерен вакцинироваться от коронавируса: Пусть препарат называют самым плохим, но это путь исключить инфекцию

Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сам намерен вакцинироваться от коронавируса и призывает всех обязятально сделать прививку.

Об этом он заявил в интервью "Гордону", информирует Цензор.НЕТ.

"Обязательно. Я сделал анализ – у меня еще есть антитела. Так получилось, что я заболевание перенес, видимо, на ногах. Потому что особых симптомов не чувствовал. И очень жаль, что вакцинация не прошла раньше. Наверное, я смог бы себя защитить. Вакцина – это единственный способ цивилизованной защиты. Независимо от того, какая вакцина. Пусть ее называют самой плохой, индийской, или самой хорошей, европейской, вакцинирование – это самый цивилизованный путь быть свободным человеком и исключить инфекции. В первую очередь в обществе. Я всячески призываю всех обязательно сделать прививку", - уточнил медик.





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