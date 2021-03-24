Кива о защите научной диссертации: У меня три высших образования, на секундочку. В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии изданию "Гордон".
"Я системно занимаюсь укреплением себя как личности и самовоспитанием. Всю жизнь учусь. У меня три высших образования, на секундочку. Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию. Сейчас она на выходе. Я уже пять лет занимаюсь этой темой. У меня есть научный руководитель. Постепенно прохожу определенные этапы подготовки. Это ученая степень, процесс саморазвития", - отметил нардеп.
Кива не может понять, "что так взбудоражило общество".
"Почему этот вопрос так остро стоит на повестке дня? В чем проблема, что человек учится? Я так понимаю, высветилась информация о предстоящей защите и надо поднять какой-то хайп. Наверное, замечательно, что я привлекаю такое внимание. Я когда буду крестить детей или после туалета мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать", - сказал Кива.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп ОПЗЖ Кива готовится стать кандидатом наук.