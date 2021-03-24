Новости

Кива о защите научной диссертации: У меня три высших образования, на секундочку. В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать

13 117143
Кива о защите научной диссертации: У меня три высших образования, на секундочку. В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать
Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива пять лет готовил диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии изданию "Гордон".

"Я системно занимаюсь укреплением себя как личности и самовоспитанием. Всю жизнь учусь. У меня три высших образования, на секундочку. Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию. Сейчас она на выходе. Я уже пять лет занимаюсь этой темой. У меня есть научный руководитель. Постепенно прохожу определенные этапы подготовки. Это ученая степень, процесс саморазвития", - отметил нардеп.

Кива не может понять, "что так взбудоражило общество".

"Почему этот вопрос так остро стоит на повестке дня? В чем проблема, что человек учится? Я так понимаю, высветилась информация о предстоящей защите и надо поднять какой-то хайп. Наверное, замечательно, что я привлекаю такое внимание. Я когда буду крестить детей или после туалета мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать", - сказал Кива.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп ОПЗЖ Кива готовится стать кандидатом наук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась"

Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Кива о защите научной диссертации: В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать - Цензор.НЕТ 5146
  • саша паламарчук
    Кива о защите научной диссертации: В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать - Цензор.НЕТ 3317
  • Sav UA
    Кива о защите научной диссертации: У меня три высших образования

    =============
    Кива о защите научной диссертации: У меня три высших образования, на секундочку. В чем проблема, что я учусь? Когда после туалета буду мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать - Цензор.НЕТ 8126
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости