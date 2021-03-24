Поставщики поднимут цены, а это ляжет на плечи конечных потребителей, – участники рынка о пошлинах на нефтепродукты

В случае введения пошлин на российские нефтепродукты поставщики с других направлений поднимут свои цены, что в итоге ляжет на плечи конечного потребителя.

Такое мнение высказали участники рынка в комментариях OilPoint.

"Рынок сбалансирован. Он насыщается там, где есть спрос. Если газ нужен на Западе – работает импорт из Польши, если в Киеве – есть экспорт российского газа с Хутора Михайловского, или белорусского из Речицы или Мозыря, если на Востоке – поставки из России, на Юге – морские поставки.

Любое вмешательство в свободный рынок приведет к тому, что какое-то направление будет платить дороже", - объясняет сложившуюся ситуацию руководитель одной из компаний, занимающихся поставками нефтепродуктов.

По его словам, введение пошлины в 5% на российский газ будет означать, что в восточных и центральных регионах цена будет больше, чем в других.

В то же время, о значительном уменьшении объемов импорта российского ресурса речи не идет – участники рынка не согласны с мнением, что в случае введения пошлины останутся только ситуативные поставки российского топлива в восточные регионы.

"Считаю, что останется около 2/3 объемов. Реально заменить эти объемы нечем. Морские поставки могут заменить максимум треть того, что выпадет. Инфраструктуры моря недостаточно, чтоб доставить 40 тысяч тонн СУГ с Юга в центр Украины.

Газовых вагонов, чтоб довезти ресурс на Восток – тоже не хватает. Автомобильным транспортом? Мы же знаем, что происходит с нашими дорогами, когда по ним ездят фуры.

Кроме этого, морская цена отличается от сухопутной, и какой она будет – никто не понимает. Они никак не коррелируются между собой", — говорит топ-менеджер трейдера.

По словам участников рынка, вместо того, чтоб держать рынок сбалансированным и спокойно снабжать все регионы, выдумывается очередная история, которую оплатит конечный покупатель.

"Неважно, как он заплатит – либо прямо в карман Коломойскому, либо заправляясь дороже на 2-3 грн/л, либо разбитыми дорогами после того, как по ним проедут фуры с газом с Юга на Восток", - считает глава одного из импортеров.

По его словам, в случае введения пошлины в 5% при цене газа на уровне $500 цена СУГ увеличится примерно на $40-50 за тонну, или на 2,3 грн за литр.

Такая же ситуация и с дизельным топливом, где Россия также занимает треть рынка.

"Все этим воспользуются. Не ждите от кого-то подарков, что кто-то не попытается на этом заработать. В случае введения пошлины другие поставщики – белорусы, литовцы – под это быстро подстроятся и поднимут цену. Может, не на весь размер пошлины, но поднимут.

Ситуация введением пошлины на импорт трубопроводного дизеля в 2019 году показала, что после поднятия Кабмином пошлины на 16 долларов на трубе, белорусские поставщики подняли свои термовые контракты на 7-8 долларов. И поставщики были вынуждены у них покупать", - вспоминает глава компании-импортера.

Он напомнил, что даже внутренний производитель, "Укртанафта" в 2019 году поднял свои цены, приравнявшись к белорусским производителям.

"После того, как ввели пошлину на трубу, они увеличили переработку на 25-30%. Могут ли они еще поднять переработку – я не знаю. Самая большая проблема "Укртатнафты" – рынок сбыта бензина, и этот вопрос нужно решать комплексно", - объяснил топ-менеджер трейдера.

Ранее OilPoint сообщал, что в парламенте был зарегистрирован законопроект №5208 "О мерах, направленных на усиление энергетической безопасности Украины", которым в частности предлагается обязать Кабинет министров ввести специальные пошлины на импорт российских нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

Подробнее о том, каким будет эффект от введения спецпошлины и почему заплатит за это в итоге конечный потребитель, — читайте в эксклюзивном материале OilPoint.

15 марта стало известно, что трейдер нефтепродуктов, произведенных на НПЗ "Роснефти", Proton Energy Group прекращает импорт в Украину. Неделей позже стало известно, что новым трейдером станет компания Coral Energy Group.

На фоне спекулятивных новостей об ограничении поставок российского ресурса на прошлой неделе котировки сжиженного газа на границе Украины выросли на $60, а апрельский дефицит ожидается на уровне 20 тысяч тонн.