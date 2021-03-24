Часть документальных доказательств по делу "вагнеровцев" планируют уничтожить, - Забродский

Промедления по созданию парламентской ВСК позволяет причастным к срыву спецоперации оперативно "зачистить" следы возможной государственной измены в Офисе Президента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил народный депутат, Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Силы, которые заинтересованы в затягивании и усложнении проведения расследования, не теряют времени. В частности, в рамках осуществления депутатских полномочий ко мне поступает информация о намерениях уничтожить значительную часть документальных доказательств по подготовке и проведению спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", - сообщил парламентарий.

"Одним из недавних предложений от фракции правящего монобольшинства является создание некой комплексной временной следственной комиссии. По замыслу инициаторов эта комиссия рядом с делом "вагнеровцев" должна расследовать еще ряд скандальных информповодов. Их перечень является настолько широким и разноплановым, что такая работа позволит просто "размыть" главный вопрос, ответ на который ждет общество", - подчеркнул Забродский.

По его словам, сам состав и профиль этой комиссии вызывает серьезное сомнение в способности охватить весь спектр тем расследований.

"Значительный объем информации для обработки указанной "комплексной" ВСК будет нуждаться в длительном периоде времени. А любое затягивание парламентского расследования даже по объективным причинам не делает чести и принижает роль парламентского контроля в то время, когда наши соотечественники и партнеры ждут скорейшего ответа на вопрос: кто виноват", - добавил нардеп.

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