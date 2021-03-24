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Нацкорпус пикетировал заправки Glusco

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Нацкорпус пикетировал заправки Glusco
В Киеве представители Национального Корпуса провели акции протеста на нескольких АЗС сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком.

 Активисты залили АЗС краской в ​​знак протеста против деятельности российского бизнеса в Украине во время войны. Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса.

Рейд коснулся нескольких столичных АЗС, где активисты перетянули проезд лентами, украсив стены стикерами и надписями "Глуск = Медведчук = Путин" и "Эта заправка финансирует терроризм".

Недавно СБУ начала массовые проверки на АЗС "Glusco", но заправки продолжают работать. "В 2015-2016 годах российские заправки "Роснефть" и "ТНК" переобулись и сменили вывеску, однако они остались аффилированными к российскому бизнесу. Любая прибыль этих заправок - почти прямая прибыль России, а соответственно это спонсорство терроризма, убийств наших защитников и гражданского населения на Донбассе", - заявил руководитель столичной ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин.

Нацкорпус пикетировал заправки Glusco 01
Нацкорпус пикетировал заправки Glusco 02

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Скло побийте, і двері.
  • MrDemarson
    Там могут и в рыло дать.
  • Неактивіст
    В мире два зла, ***** и Аваков.
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